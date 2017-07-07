Нарисовать изображение комбинированной термопанели

Здравствуйте! Надо нарисовать в 3D стеновые панели 3D из Кедра. Есть раскладка 3 вариантов, надо придумать еще 3, а нарисовать всего 6. Желательно чтобы был 3D нарисованный макет бани, сауны, спа салона и тд., вставить ...