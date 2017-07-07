Нарисовать изображение комбинированной термопанели

3D-графикаЗавершен10 заявок238 просмотров
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Необходимо перерисовать вот эту картинку: Термопанель

Добавить электропроводку + сетевую розетку для локальной сети. Электропроводка как выглядит видно на фото в приложении. 

С технологией можно ознакомиться здесь﻿

6 лет назад
Polgur
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
avvlad
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено в срок. Владислав предложил добавить элементы сверх ТЗ, видно старание сделать качественно. Результатом очень доволен.
Всё чётко. Сотрудничеством доволен. Комфортное общение на всех этапах взаимодействия.
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