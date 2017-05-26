Архитектурный дизайн
Работаю в области проектирования интерьеров и архитектурных экстерьеров с 1997 года
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Портфолио
- 3d план студии312 просмотров
- Фасады исторического особняка404 просмотра
- Дизайн участка - 15 соток1199 просмотров
- Дом приходской301 просмотр
- Беседка303 просмотра
- Эллинги303 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
6 лет назад
Взялся и пропал...
$80
10 баллов
7 лет назад
Все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё хорошо.
$15
10 баллов
7 лет назад
Все отлично, альбомы готовы быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству. Всё Ок.
$10
10 баллов
8 лет назад
Задание выполнено в срок. Владислав предложил добавить элементы сверх ТЗ, видно старание сделать качественно. Результатом очень доволен.
Ответный отзыв
Всё чётко. Сотрудничеством доволен. Комфортное общение на всех этапах взаимодействия.
$70
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую этого дизайнера, всегда на связи, вежлив, исполнителен и дельно инициативен!
Ответный отзыв
Рекомендую Лидию как Заказчика и как внимательного человека, был рад сотрудничеству! Связь и оплата своевременны.
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$8/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Архитектура зданий
1 отзыв
$8/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$8/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга