avvlad

Владислав avvlad

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Архитектурный дизайн

Работаю в области проектирования интерьеров и архитектурных экстерьеров с 1997 года

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Отзывы заказчиков

dinamik67
Владимир 
57 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
2 балла
6 лет назад
Технический рисунок
Взялся и пропал...
guest_15135368383718
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
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Все супер! Рекомендую!
Всё хорошо.
Ответный отзыв
VladimirAZ
Владимир 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Файлы DWG перенести в PDF
Все отлично, альбомы готовы быстро и профессионально.
Рад сотрудничеству. Всё Ок.
Ответный отзыв
Polgur
45 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать изображение комбинированной термопанели
Задание выполнено в срок. Владислав предложил добавить элементы сверх ТЗ, видно старание сделать качественно. Результатом очень доволен.
Всё чётко. Сотрудничеством доволен. Комфортное общение на всех этапах взаимодействия.
Ответный отзыв
lida2303
Лидия 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Чертежи
Рекомендую этого дизайнера, всегда на связи, вежлив, исполнителен и дельно инициативен!
Рекомендую Лидию как Заказчика и как внимательного человека, был рад сотрудничеству! Связь и оплата своевременны.
Ответный отзыв
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