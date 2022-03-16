3D-макеты этажей офисного центра

Важно! Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ, понимающим что нужно сделать по данному заданию. Если есть вопросы - пишите. Еще лучше прислать Ваши аналогичные примеры, или примеры того как сможете сделать.

Задача

Нужно создать из 3 pdf-файлов (планы этажей от застройщика) качественные красивые 3D-макеты горизонтальные вид сверху-сбоку 3 этажей небольшого офисного центра - три макета этажей (по 1 макету на 1 этаж)

Предоставить готовую работу в файлах PNG с DPI не менее 300

Предоставить исходники в том, где Вы это делали (без разницы в какой программе, но не онлайн сервис - или доступ нам какой то потом), чтобы впоследствии мы сами смогли редактировать исходники и сохранять их в PNG или JPG.

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Подробности

Самая основная задача - заинтересовать пользователей, т.ё. должно быть всё красиво отрисовано и наполнено

Всё наполнение мебелью (столы, стулья, шкафы, диваны) - по усмотрению исполнителя, и конечно мебель для расстановки подбирается исходя из типа и предназначения помещения, должно быть всё красиво, объемно, с тенями, и совпадать с площадью, допустим если офис 20-40 метров, то сколько мебели туда может влезть (сильно много мебели не нужно).

Ширина макетов 1100px (желательно сделать в более большом разрешении, но чтобы мы могли сжать до 1100 пикселей, и это выглядело круто при вставке на сайт

Все размеры (квадратура) должны пропорционально совпадать с указанными в PDF-файлах, т.е. если у офисов площадь отличается на 5 квадратных метра, то это визуально должно быть видно, что один из них чуть больше.

На макетах не нужно визуально отображать никакие цифры и слова (площади, номера офисов и вообще никаких других цифр и сносок), т.е. нужна просто красивая картинка макетов этажей в соблюденных пропорциональных размерах

Если коротко - то всё должно быть просто красиво сделано, эти макеты этажей будут размещены на сайте компании.

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Приблизительные примеры, что нравится и что совсем простенькое так себе:

Удачный приятный пример 3D-макета этажа офисов

https://disk.yandex.ru/i/-FQxLNz2N34MCg

Дополнительные примеры так себе совсем простенькие (как лучше не делать, вероятно это 2D)

Коворкинг: https://disk.yandex.ru/i/OznnVe5MKZgZug

Этаж офисов: https://disk.yandex.ru/i/EmGdiy2axfLbVA

Планы-чертежи этажей от застройщика вместе с перечнем всех помещений, что и где находится (офисы, переговорки, курилки, санузлы и т.п)

https://disk.yandex.ru/d/sGZt2QfjqadGjQ

Мебель для расстановки подбирается исходя из типа и предназначения помещения

Чтобы удобнее смотреть лучше чертежи повернуть горизонтально

Этажность

2 этаж (коворкинг и офисы)

3 этаж (офисы)

4 этаж (офисы)

Порядок работ

Сначала делаем 3 этаж, согласовываем, потом 2 и 4 этаж.

Все вопросы по работе можем обсудить

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Нужно сделать всю работу в срок до 10 марта 2022г

Первый макет по третьему этажу в срок до 23 февраля 2022г

Оплата 240 USD = 18 000 руб, плюс бонус за отличную работу

$ Цену выше предлагать не нужно, если сможете сделать дешевле - напишите.

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Способы оплаты:

- Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Яндекс.Деньги, QIWI, WMR, WMZ, внутренний счет Weblancer

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.