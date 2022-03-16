3D-макеты этажей офисного центра

Здравствуйте, У меня есть идея аватара и задумки для NFT коллекции. Вы таким занимаетесь? бюджет 125$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Важно! Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ, понимающим что нужно сделать по данному заданию. Если есть вопросы - пишите. Еще лучше прислать Ваши аналогичные примеры, или примеры того как сможете сделать.
Задача
Нужно создать из 3 pdf-файлов (планы этажей от застройщика) качественные красивые 3D-макеты горизонтальные вид сверху-сбоку 3 этажей небольшого офисного центра - три макета этажей (по 1 макету на 1 этаж)
Предоставить готовую работу в файлах PNG с DPI не менее 300
Предоставить исходники в том, где Вы это делали (без разницы в какой программе, но не онлайн сервис - или доступ нам какой то потом), чтобы впоследствии мы сами смогли редактировать исходники и сохранять их в PNG или JPG.
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Подробности
Самая основная задача - заинтересовать пользователей, т.ё. должно быть всё красиво отрисовано и наполнено
Всё наполнение мебелью (столы, стулья, шкафы, диваны) - по усмотрению исполнителя, и конечно мебель для расстановки подбирается исходя из типа и предназначения помещения, должно быть всё красиво, объемно, с тенями, и совпадать с площадью, допустим если офис 20-40 метров, то сколько мебели туда может влезть (сильно много мебели не нужно).
Ширина макетов 1100px (желательно сделать в более большом разрешении, но чтобы мы могли сжать до 1100 пикселей, и это выглядело круто при вставке на сайт
Все размеры (квадратура) должны пропорционально совпадать с указанными в PDF-файлах, т.е. если у офисов площадь отличается на 5 квадратных метра, то это визуально должно быть видно, что один из них чуть больше.
На макетах не нужно визуально отображать никакие цифры и слова (площади, номера офисов и вообще никаких других цифр и сносок), т.е. нужна просто красивая картинка макетов этажей в соблюденных пропорциональных размерах
Если коротко - то всё должно быть просто красиво сделано, эти макеты этажей будут размещены на сайте компании.
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Приблизительные примеры, что нравится и что совсем простенькое так себе:
Удачный приятный пример 3D-макета этажа офисов
https://disk.yandex.ru/i/-FQxLNz2N34MCg
Дополнительные примеры так себе совсем простенькие (как лучше не делать, вероятно это 2D)
Коворкинг: https://disk.yandex.ru/i/OznnVe5MKZgZug
Этаж офисов: https://disk.yandex.ru/i/EmGdiy2axfLbVA
Планы-чертежи этажей от застройщика вместе с перечнем всех помещений, что и где находится (офисы, переговорки, курилки, санузлы и т.п)
https://disk.yandex.ru/d/sGZt2QfjqadGjQ
Мебель для расстановки подбирается исходя из типа и предназначения помещения
Чтобы удобнее смотреть лучше чертежи повернуть горизонтально
Этажность
2 этаж (коворкинг и офисы)
3 этаж (офисы)
4 этаж (офисы)
Порядок работ
Сначала делаем 3 этаж, согласовываем, потом 2 и 4 этаж.
Все вопросы по работе можем обсудить
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Нужно сделать всю работу в срок до 10 марта 2022г
Первый макет по третьему этажу в срок до 23 февраля 2022г
Оплата 240 USD = 18 000 руб, плюс бонус за отличную работу
$ Цену выше предлагать не нужно, если сможете сделать дешевле - напишите.
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Способы оплаты:
- Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Яндекс.Деньги, QIWI, WMR, WMZ, внутренний счет Weblancer
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
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