Создание уникального 2D / 3D аватара и коллекции NFT!

$125
3D-графикаЗакрыт6 заявок635 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Предложу проект креативному, надежному, outside the box thinker, с 3+ опытом работы и с качественным портфолио графическому дизайнеру!

Суть проекта заключается в создании уникального, не имеющего аналогов в NFT пространстве аватара и 10К коллекции, которая будет размещена на 10+ NFT платформах и популяризирована на 3 социальных медиа платформах высококачественно командой виртуальных ассистентов!

Варианты сотрудничества

1. Одноразовая оплата проекта 25$ за разработку аватара и 100$ за генерацию коллекции

2. Оплата 25$ за разработку аватара и 5% с продажи каждого NFT ( все будет сделано прозрачно и вы сможете отслеживать продажи )

Оплата будет происходить через любую электронную платежную систему по завершении каждой проекта ( проект может предлагаться с водяным знаком на утверждение )

Важно!

Я ищу не только исполнителя, но и человека, который уверенно привнесён свой вклад в генерацию идей по созданию уникального аватара или иной задумки!

Также, важно, чтобы человека ориентировался и интересовался NFT, последними трендами, новинками и т.д

2 года назад
toppyc09
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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