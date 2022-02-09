Нужно создать модель под 3д печать в строгом соответствии с эскизом(пропорции и размеры должны быть соблюдены) и требованиями техзадания. Формат файла .stl
Создание уникального графического аватара и коллекции NFT
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве.
Требования:
- креативный подход к разработке и реализации задачи;
- опыт работы с графическим дизайном более 3 лет;
- быстрое выполнение работы;
- уникальные и неповторимые графические решения, которые не имеют аналогов на рынке NFT
Примеры высококачественных работ подобного плана прикреплены к данной ссылке
Бюджет - 25$ за разработку аватара и 150$ за создание 10.000 коллекции NFT
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