Создать похожую работу

Доброго дня, Есть step модели 3х внешних накопителей данных: https://autode.sk/34q95xe https://autode.sk/3ss0T7N https://autode.sk/3uCLFzG Требуется разработать по 4-6 рендеров в разных положениях в том числе подключенными к ПК(ноутбуку). Качество очень высокое. Примеры положений устройств прикрепил к заказу. Там же есть существующие рендеры ...