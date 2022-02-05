Чертежи

3D-графикаЗакрыт5 заявок956 просмотров
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Сделать чертежи-эскизы без указания размеров - микромотор стоматологический(показать электродвигатель), наконечник к микромотору(показать вал с подшипником и головку в разрезе - 2 подшипника и коническую зубчатую передачу), микромотор и наконечник в сборе(просто корпус), бор стоматологический в 2 видах. Эскизы дам + необходимые размеры для пропорции. цену пишите сами указал минимальную. Напишите если можете сделать 3d модель наконечника(просто корпус без внутренностей) для распечатки на 3d принтере

2 года назад
abcgroop
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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