Сделать чертежи-эскизы без указания размеров - микромотор стоматологический(показать электродвигатель), наконечник к микромотору(показать вал с подшипником и головку в разрезе - 2 подшипника и коническую зубчатую передачу), микромотор и наконечник в сборе(просто корпус), бор стоматологический в 2 видах. Эскизы дам + необходимые размеры для пропорции. цену пишите сами указал минимальную. Напишите если можете сделать 3d модель наконечника(просто корпус без внутренностей) для распечатки на 3d принтере