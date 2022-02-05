Корректировка 3D модели человека

Создать качественные проработанные 3d-модели трёх данных персонажей, прикрепляю изображения. Укажите цену за трёх, покажите что-то похожее из своего портфолио. Всем удачи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Требуется корректировать 3D модели людей с целью последующей печати их на цветном 3D принтере. Работа делится на две части. Возможно выполнение фрилансером двух частей или только
одной из них: обработка 3D модели и/или покраска 3D модели в программе.
На данный момент наша команда ищет нескольких специалистов для выполнения не одноразового заказа, а заказов поставленных на поток. В приложении Вы найдете примеры нескольких 3D объектов, которые могут быть в будущем. Более подробно можете ознакомиться с заданием, которое описано в прикрепленном .pdf документе. Фрилансер получает фотографию человека и созданную по ней 3D модель в формате obj.. Требования: - Опыт работы с 3D моделями, людьми - Опыт работы 3 DS Max, Blender, ZBrush или другими программами, которые позволяют добиться необходимого результата.
1) Напишите пожалуйста цену, за которую Вы готовы обработать 3D модель эту или однотипную (сколько будет стоить обработка и сколько будет
стоить покраска модели в 3D программе), которая в примерах?
2) Сколько будет стоить, если это единичный заказ и сколько будет стоить, если мы Вас обеспечим большим объемом
заказов?
Для большего понимания ознакомьтесь с прикрепленными документами двух объектов как
примеров, которые находятся в .zip документе. Будем рады Вашим отзывам
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