Корректировка 3D модели человека

Здравствуйте,

Требуется корректировать 3D модели людей с целью последующей печати их на цветном 3D принтере. Работа делится на две части. Возможно выполнение фрилансером двух частей или только

одной из них: обработка 3D модели и/или покраска 3D модели в программе.

На данный момент наша команда ищет нескольких специалистов для выполнения не одноразового заказа, а заказов поставленных на поток. В приложении Вы найдете примеры нескольких 3D объектов, которые могут быть в будущем. Более подробно можете ознакомиться с заданием, которое описано в прикрепленном .pdf документе. Фрилансер получает фотографию человека и созданную по ней 3D модель в формате obj.. Требования: - Опыт работы с 3D моделями, людьми - Опыт работы 3 DS Max, Blender, ZBrush или другими программами, которые позволяют добиться необходимого результата.

1) Напишите пожалуйста цену, за которую Вы готовы обработать 3D модель эту или однотипную (сколько будет стоить обработка и сколько будет

стоить покраска модели в 3D программе), которая в примерах?

2) Сколько будет стоить, если это единичный заказ и сколько будет стоить, если мы Вас обеспечим большим объемом

заказов?

Для большего понимания ознакомьтесь с прикрепленными документами двух объектов как

примеров, которые находятся в .zip документе. Будем рады Вашим отзывам