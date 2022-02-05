3d модель памятника

$7
3D-графикаЗакрыт20 заявок1150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 3 d модель памятника по фото. Можно без текстур. 

2 года назад
guest_16441204364392
2 года в сервисе
Был
2 года назад