3D моделирование / анимация / текстурирование
Привет! Меня зовут Владимир.
Начал активно заниматься 3D графикой с 2021 года.
Для своих работ использую такие программы: Blender, Substance Painter, Marmoset Toolbag, Photoshop, CorelDraw.
На данный момент работаю в наружной рекламе, на производстве, а 3D мое хобби.
Мои работы можно посмотреть на Артстейшн - https://www.artstation.com/ron_3d
Портфолио
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