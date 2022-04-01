3D моделирование / анимация / текстурирование

Привет! Меня зовут Владимир.

Начал активно заниматься 3D графикой с 2021 года.

Для своих работ использую такие программы: Blender, Substance Painter, Marmoset Toolbag, Photoshop, CorelDraw.

На данный момент работаю в наружной рекламе, на производстве, а 3D мое хобби.

Мои работы можно посмотреть на Артстейшн - https://www.artstation.com/ron_3d