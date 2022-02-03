Требуется 3D специалист, для создания анимационного ролика

3D-графикаЗакрыт3 заявки580 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется 3D специалист, для создания,  геймплейного- анимационного ролика, в жанре Файтинг.

Сражение, двух вымышленных персонажей. Время ролика - 30 сек.

2 года назад
guest_16341419125206
2 года в сервисе
Был
год назад