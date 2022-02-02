Нужно сделать 3д модель по рисунку

3D-графикаЗакрыт3 заявки745 просмотров
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Прикрепил ниже рисунок головы которую нужно визуализировать в 3д 

2 года назад
guest_16438317551667
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tatukoma
Андрей 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$50
2 дня
RUB