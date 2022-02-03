Подробное ТЗ можно изучить по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1VGJtCHWJteZSoRfxuIYT-JFH_2eg_0fsi83oK97tfuk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1VGJtCHWJteZSoRfxuIYT-JFH_2eg_0fsi83oK97tfuk/edit?usp=sharing [/url]Кратко- вставить в онбординги иконки, придать им объем и сделать анимацию В результате нужно получить файлы gif и mp4 цена 2000 срок день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сергей, добрый день. Меня зовут Андрей. Нам для сайта требуется создать 3D модели изделий (хим.стойкая мебель) из полипропилена (пластик) по чертежам. Прикладываю фото реального изделия и чертеж. Таких изделий будет несколько.
В результате необходимо получить близкое к фотографии 3D изображение.
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