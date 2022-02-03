Создать 3D модели изделий

3D-графикаЗавершен1 заявка79 просмотров
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Сергей, добрый день. Меня зовут Андрей. Нам для сайта требуется создать 3D модели изделий (хим.стойкая мебель) из полипропилена (пластик) по чертежам. Прикладываю фото реального изделия и чертеж. Таких изделий будет несколько.

В результате необходимо получить близкое к фотографии 3D изображение.

2 года назад
Realtorg24
Андрей 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zvetok77
Сергей 
25 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
2 года назад
$10
1 день
RUBWMZ
Сергей великолепный мастер!!! Однозначно рекомендую.
Хороший заказчик, будем работать и далее.
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