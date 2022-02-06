Подробное ТЗ можно изучить по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1VGJtCHWJteZSoRfxuIYT-JFH_2eg_0fsi83oK97tfuk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1VGJtCHWJteZSoRfxuIYT-JFH_2eg_0fsi83oK97tfuk/edit?usp=sharing [/url]Кратко- вставить в онбординги иконки, придать им объем и сделать анимацию В результате нужно получить файлы gif и mp4 цена 2000 срок день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3д барбекю 2 модели
- Похожие заказы
- $253D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Нужно сделать 3D модель сверлильного станка 2Р135Ф2 и анимацию работы основных частей: револьверной головки, рабочего стола и коробки скоростей.Завершен2 года назад
- $14
По эскизам (рисунки от руки) необходимо создать 3д модель в определенном ракурсе, стиле (около 20 штук). Тестовое 500 рублей, если работа принимается 1000 рублей за 1 шт.3D-графика31 заявкаЗакрыт2 года назад
В общем нужно сделать 3д макет, как правильно называетс я незнаю,. Надо отрисовать домики , чтоб их потом разместить на сайте в форме галереии. Возможно понадобиться еще видео (думаю снять готовое уже не проблема на ...Завершен2 года назад
- $100
Нужно создать вращающийся объект в стилистике, как представлено на примерах ниже. Объект должен содержать в себе название "DOOMX PASS" и логотипа проекта. Являет собой идею особого пропуска. Пожелания по выполнению: создать 2 отличающихся варианта по заданным ...Завершен2 года назад
Нужно видео с 3д объектом Вращение. Цвет фона белый или альфаканал. Срин объекта ниже. Пример вращения https://www.shutterstock.com/video/clip-1040431502-pink-hexagonal-construction-rotation-rendering-animation-isolatedЗавершен2 года назад
Отрисовать в 3D прибор (см. device1 в референсах). Минималистичная мультяшная стилистика (см. ref1). Статичный план, как в device1, на прозрачном фоне (alpha = 0). Освещение ровное. У прибора имеется выпуклый стеклянный иллюминатор (device2), закрывающийся шторками. В открытом состоянии за стеклом ...Завершен2 года назад
Сделать уникальную инфографику на 4 - 5 слайдов, с конструированым текстом для продаж в маркетплейсах.Завершен2 года назад