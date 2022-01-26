Доработать 3d модель

Отрисовать в 3D прибор (см. device1 в референсах). Минималистичная мультяшная стилистика (см. ref1). Статичный план, как в device1, на прозрачном фоне (alpha = 0). Освещение ровное. У прибора имеется выпуклый стеклянный иллюминатор (device2), закрывающийся шторками. В открытом состоянии за стеклом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно доработать модель, а именно сделать анимированную, более живую с цветом кожи, шерсти сделать прорисовки носа.
добавить аксессуары
сброшу пример, что нам нужно
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
Сделать уникальную инфографику на 4 - 5 слайдов, с конструированым текстом для продаж в маркетплейсах.Завершен2 года назад
- $25
Луч света светит только в одном направлении в первое зеркало, отражаясь от первого зеркала луч попадает на второе зеркало (зеркало имеет две степени свободы). должна присутствовать возможность вращать 2е зеркало в двух плоскостях на заданные углы; итоговая ...3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать 3D модель матраса, с внутренним наполнением. Пример работ: 1) [url=http://sky-lion.com/3d-modelirovanie-i-vizualizaciya-matrasov.htm]http://sky-lion.com/3d-modelirovanie-i-vizualizaciya-matrasov.htm [/url]2) https://mob.md/product-category/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%8b-%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/ Предложите цену за одну единицу, и оптовую цену от 10 шт и выше.3D-графика15 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток) Нужна 3д модель Бамбуковых ворот...Модель нужна БЕЗ ТЕКСТУР..только UV развертка ...формат FBX ну или OBJ . Модель не должна быть сильно лоу поли но и не очень много полигонов...будет под сглаживание-поэтому проработать ...Завершен2 года назад
Необходимо доделать персонажа утку: ретопология под Unity (конкретного кол-ва полигонов нет), текстурирование не pbr, достаточно просто "раскрасить", запечка нормалей на лоуполи, риггинг и несложная анимация в 4-5 действий (ходьба, бег, плавание, анимация движения головой/хвостом, взмах ...Закрыт2 года назад