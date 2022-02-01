Отредактировать 3d модель и сделать дополнительную для печати

1. убрать моршины на модели (картинка 1) (сделать поверхность деталей более менее ровной с сохранением основных форм, кроме деталей зубов)2. сделать круглые углубления в деталях примерно как указано на картинке 2 глубиной 1мм и диаметром 7,5мм (указана одна половина маски на другой сделать зеркально)3. закрыть отверстия и убрать острые углы (как указано на картинке 3)4. сделать стойку в формате .stl по форме маски с такими же углублениями как в пункте 2 на тех же местах так, чтобы углубления на маске и стойке совмещались.5. итоговые файлы в формате .stl

все .stl файлы прикрепил архивом