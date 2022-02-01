Отредактировать 3d модель и сделать дополнительную для печати

3D-графикаЗавершен1 заявка95 просмотров
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1. убрать моршины на модели (картинка 1) (сделать поверхность деталей более менее ровной с сохранением основных форм, кроме деталей зубов)2. сделать круглые углубления в деталях примерно как указано на картинке 2 глубиной 1мм и диаметром 7,5мм (указана одна половина маски на другой сделать зеркально)3. закрыть отверстия и убрать острые углы (как указано на картинке 3)4. сделать стойку в формате .stl по форме маски с такими же углублениями как в пункте 2 на тех же местах так, чтобы углубления на маске и стойке совмещались.5. итоговые файлы в формате .stl

все .stl файлы прикрепил архивом

2 года назад
directory
Артём 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
leonidius00
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$40
7 дней
Очень коммуникабелен и исполнителен, однозначно рекомендую.
Приятно было поработать, всегда на связи, понятное тз, рекомендую
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