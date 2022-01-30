Доброго времени суток) Нужна 3д модель чемодана ( помечен галочкой) Внутренность как на 2 картинке БЕЗ кармана...Модель нужна БЕЗ ТЕКСТУР..только UV развертка ...формат FBX ну или OBJ . Модель не должна быть сильно лоу поли но и не очень много полигонов...будет под сглаживание-поэтому проработать все фаски и острые грани...Развертка не авто (чтоб не накрошить мелких кусков).. Сзади петли для раскрытия на свое усмотрение...