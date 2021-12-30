3D гейм-дизайнер - Blender/ZBrush/3dCoat/Substance Painter, 2D Дизайнер - Photoshop/Illustrator
Занимаюсь 3D моделированием более 5 лет. Готова выполнить 3D моделирование любой сложности.
Я могу:
- 3D моделирование как lowpoly, так и высокополигональных моделей.
- Текстурирование собственной или готовой модели, предоставленной вами (Включая UV-развертку модели). Текстурирование могу произвести в стиле: реализм, hand painted.
- Ретопология любой сложности (если у вас есть высокополигональная модель, помогу снизить количество полигонов)
- Подготовка модели к риггингу (для дальнейшей скелетной анимации)
- Создание Рига (скелета) (без драйверов)
- Создание персонажей (по вашим эскизам/в согласовании с вами могу нарисовать эскиз)
- Создание интерьера/экстерьера (природный/технический)
Основная часть портфолио есть на сайте Upwork (https://www.upwork.com/freelancers/~01449941b6245ac09c)
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
3 года назад
Уровень высокого качества по цене... ниже чем работа на самом деле стоит
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Интересная работа.