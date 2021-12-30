Christina_D

Кристина Christina_D

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
3D гейм-дизайнер - Blender/ZBrush/3dCoat/Substance Painter, 2D Дизайнер - Photoshop/Illustrator

Занимаюсь 3D моделированием более 5 лет. Готова выполнить 3D моделирование любой сложности.

Я могу:

  • 3D моделирование как lowpoly, так и высокополигональных моделей.
  • Текстурирование собственной или готовой модели, предоставленной вами (Включая UV-развертку модели). Текстурирование могу произвести в стиле: реализм, hand painted.
  • Ретопология любой сложности (если у вас есть высокополигональная модель, помогу снизить количество полигонов)
  • Подготовка модели к риггингу (для дальнейшей скелетной анимации)
  • Создание Рига (скелета) (без драйверов)
  • Создание персонажей (по вашим эскизам/в согласовании с вами могу нарисовать эскиз)
  • Создание интерьера/экстерьера (природный/технический)
За последние 3 года под моим началом было выпущено несколько игр на базе Android, а так же на данный момент я принимаю участие в работе над игрой, выпускаемой в Steam. Знакома с инструментами аниматора в Blender. По надобности помогу сделать тестовые анимации.

Основная часть портфолио есть на сайте Upwork (https://www.upwork.com/freelancers/~01449941b6245ac09c)

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Отзывы заказчиков

DRG
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
3 низкополигональные 3д модели и анимации к каждой
Уровень высокого качества по цене... ниже чем работа на самом деле стоит
Хороший заказчик. Интересная работа.
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