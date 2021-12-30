3D гейм-дизайнер - Blender/ZBrush/3dCoat/Substance Painter, 2D Дизайнер - Photoshop/Illustrator

Занимаюсь 3D моделированием более 5 лет. Готова выполнить 3D моделирование любой сложности.

Я могу:

3D моделирование как lowpoly, так и высокополигональных моделей.

Текстурирование собственной или готовой модели, предоставленной вами (Включая UV-развертку модели). Текстурирование могу произвести в стиле: реализм, hand painted.

Ретопология любой сложности (если у вас есть высокополигональная модель, помогу снизить количество полигонов)

Подготовка модели к риггингу (для дальнейшей скелетной анимации)

Создание Рига (скелета) (без драйверов)

Создание персонажей (по вашим эскизам/в согласовании с вами могу нарисовать эскиз)

Создание интерьера/экстерьера (природный/технический)

За последние 3 года под моим началом было выпущено несколько игр на базе Android, а так же на данный момент я принимаю участие в работе над игрой, выпускаемой в Steam. Знакома с инструментами аниматора в Blender. По надобности помогу сделать тестовые анимации.

Основная часть портфолио есть на сайте Upwork (https://www.upwork.com/freelancers/~01449941b6245ac09c)