DRG

Кудряч Евген DRG

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Черно красный

Делаю игру

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Поправить модель

    $15

    Необходимо внести исправления в 3D-модель по предоставленному техническому заданию. Ждите детали правок, которые будут указаны в ТЗ. Ожидается качественное редактирование с учетом всех требований.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • C++ программист, разработчик на unreal Engine 5

    Ищется C++ программист для разработки альфа-версии игры на Unreal Engine 5. Необходимо создать 9 уникальных механик, HUD и ИИ по установленному плану. Оплата возможна как в фиатных средствах, так и в виде роялти.

    Unreal Engine
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимауции для игры

    $20

    Требуется разработка 10 анимаций для игры. Необходимы качественные и оригинальные анимации, соответствующие требованиям игрового процесса. Укажите опыт работы и примеры выполненных проектов.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Christina_D
Кристина 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
3 низкополигональные 3д модели и анимации к каждой
Хороший заказчик. Интересная работа.
Уровень высокого качества по цене... ниже чем работа на самом деле стоит
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