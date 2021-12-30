Необходимо внести исправления в 3D-модель по предоставленному техническому заданию. Ждите детали правок, которые будут указаны в ТЗ. Ожидается качественное редактирование с учетом всех требований.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
- $153D-графика13 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется C++ программист для разработки альфа-версии игры на Unreal Engine 5. Необходимо создать 9 уникальных механик, HUD и ИИ по установленному плану. Оплата возможна как в фиатных средствах, так и в виде роялти.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработка 10 анимаций для игры. Необходимы качественные и оригинальные анимации, соответствующие требованиям игрового процесса. Укажите опыт работы и примеры выполненных проектов.Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3 низкополигональные 3D модели и создать анимации к каждой из них. Референсы будут предоставлены для более точного выполнения задачи.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
3 года назад
Хороший заказчик. Интересная работа.
Ответный отзыв
Уровень высокого качества по цене... ниже чем работа на самом деле стоит