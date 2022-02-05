Поправить модель

$15
3D-графикаЗакрыт13 заявок763 просмотра
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пришлю модель, ее нужно исправить, сами правки пришлю в тз

2 года назад
DRG
34 годаГермания
2 года в сервисе
Был
2 года назад