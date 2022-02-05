Поправить модель

Ищу художника / дизайнера для отрисовки значка, в стиле как на картинке, которую прилагаю. Цветовые гаммы: белый, синий, фиолетовый. Значок будет печататься на стикерах, печататься как реальный физический значок. Необходимо, чтобы на значке четко читался ...