Кастомизировать модель F1 в блендере

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Приветствую. Нужно кастомизировать уже найденную модель в блендере в соответствии с моими указаниями (цвет, текстура, надписи и тд)

2 года назад
guest_16419188080721
2 года в сервисе
Был
2 года назад