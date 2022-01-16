C++ программист, разработчик на unreal Engine 5

Разработка игрЗакрыт1 заявка758 просмотров
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Написать код или сделать чертежи в графических инструментах движка для альфа версии игры. Предыдущий программист не справился с задачей, поэтому отчественный геймдевелопмент требует твоей поддержки за справедиливую плату.  Возможна оплата роялти, фиатные средства или оба.

Нужно 9 уникальных механик, Hud, ИИ по трафарету или плану . 

2 года назад
DRG
34 годаГермания
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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