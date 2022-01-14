Разработка мобильной игры

Ищу разработчика, не команду

Нужно создать на андройд мобильную многопользовательскую ММО игру с элементами пошагового PVP.

Аналог этой игры есть в браузерной интерпритации https://5kings.ru/

Нужна копия будет с минимальным стартовым набором. Оставить весь процес PVP и прокачки акаунта (персонажа) и убрать\упростить PVE элементы для соло фарминга.

Более подробно обсудить готова в личных сообщениях.

На данном этапе хочу собрать ваши предложения, понять сколько есть на бирже людей разбирающихся в данном вопросе и умеющих технические познания для реализации данной задачи.