Консультация по Unity

Задача Здравствуйте, нужно сделать похожую игру по примеру на unity (задание в институте) Срок 2 недели Все обьясню и покажу Готова на предоплату
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задача из простых купленных Low Poly моделей составить сцену (анимация персонажей уже сделана), сделать фрагмент простого игрового процесса (персонаж перемещается по улице, подходит к предметам).
Я новичок в Unity и мне нужна online консультация по Zoom или Discord с демонстрацией экрана у меня и выполнением простых шагов.
Опишите? пожалуйста, кратко ваши компетенции, предлагайте вашу стоимость и условия работы.
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