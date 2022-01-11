Консультация по Unity

Разработка игрЗакрыт3 заявки573 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть задача из простых купленных Low Poly моделей составить сцену (анимация персонажей уже сделана), сделать фрагмент простого игрового процесса (персонаж перемещается по улице, подходит к предметам).

Я новичок в Unity и мне нужна online консультация по Zoom или Discord с демонстрацией экрана у меня и выполнением простых шагов.

Опишите? пожалуйста, кратко ваши компетенции, предлагайте вашу стоимость и условия работы.

Unity
2 года назад
ilya_tinyakov
47 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Создание игры по примеру!

    $200

    Задача Здравствуйте, нужно сделать похожую игру по примеру на unity (задание в институте) Срок 2 недели Все обьясню и покажу Готова на предоплату

    Разработка игр18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн лендинга инвестиционного NFT клуба

    [b]Всем привет![/b] Необходимо нарисовать лендинг для инвестиционного клуба (не скам, не пирамида и тд). Основные механики клуба связанны с инвестициями в крипте, с привязкой к nft персонажам. Вся логика работы клуба представлена в виде игры с ...

    Дизайн лендинга
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать мод для игры Animal revolt Battle Simulator

    игре Animal Revolt Battle Simulator (ссылка на игру[url=https://store.steampowered.com/app/1215390/Animal_Revolt_Battle_Simulator/]https://store.steampowered.com/app/1215390/Animal_Revolt_Battle_Simulator/[/url]) заменить персонажа на 3d модель. Не нужно изменять физику игры, не нужно изменять анимации - нужно зайти в игру (если вы специалист )и поменять Mesh и текстуры ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать браузерную html5 игру

    Нужен разработчик простых (html5/canvas/WebGL) игр и персонажей! Подобие -&gt; https://phaser.io/examples/v3/view/spine/webgl-test-5# https://apptractor.ru/info/articles/instrumentyi-dlya-sozdaniya-i-rasprostraneniya-html5-igr.html https://gridcritters.com/ Unity не рассматриваю, чисто css+js+html функционал простейший! https://pivotanimator.net/ Жду ваших предложений

    HTML
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Простая игра на unity или rpg maker

    На Unity или rpg maker. Очень просто. 2d в космосе летит корабль и уничтожает планеты. Управление вверх вниз вправо и влево стрелками. Корабль могут уничтожить другие корабли или столкновение с астероидом. Все это нужно для учебного ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправление багов, доработка игры на Unity

    Всем привет. Есть список задач из багов и небольших доработок по проекту на Unity. Я являюсь ипрограммистом игры, так что будет легко что-то уточнить. Сама игра достаточно простая, но требует некоторых изменений. Буду рад все ...

    Unity
    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для компьютерной игры

    Нужно создать сценарий компьютерной игры на основе существующего концепта, а так же предложить свои концепты. Если у Вас нет опыта написания игровых сценариев, пожалуйста, не оставляйте отзыв Должен быть опыт написания сценариев игровых механик, понимание сцен игры ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад