Консультация по Unity

Есть задача из простых купленных Low Poly моделей составить сцену (анимация персонажей уже сделана), сделать фрагмент простого игрового процесса (персонаж перемещается по улице, подходит к предметам).

Я новичок в Unity и мне нужна online консультация по Zoom или Discord с демонстрацией экрана у меня и выполнением простых шагов.

Опишите? пожалуйста, кратко ваши компетенции, предлагайте вашу стоимость и условия работы.