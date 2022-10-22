Делаю видео любой сложности

Здравствуйте!

Меня зовут Илья Тиняков и я профессионально занимаюсь производством видео более 15 лет: рекламные видео ролики, презентационные фильмы, обучающие курсы, motion design.

Showreel моих работ можно посмотреть на Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=a5fmZejWsNQ

https://youtu.be/v33erhQGRVs

Остальные мои работы также можно посмотреть на канале:

https://www.youtube.com/user/ilyatinyakov/featured

Возможно, из влоговой тематики Вам будeт интересны вот эти мои видео:

youtu.be/T1_vBD-XMBs

https://youtu.be/Qq2Tm0Sk2mE

Сроки и стоимость готов обговорить при обсуждении Вашего ТЗ.

Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству!

Опыт работы с 2002 года.