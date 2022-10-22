Илья Тиняков ilya_tinyakovilya_tinyakov
47 летРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Делаю видео любой сложности
Здравствуйте!
Меня зовут Илья Тиняков и я профессионально занимаюсь производством видео более 15 лет: рекламные видео ролики, презентационные фильмы, обучающие курсы, motion design.
Showreel моих работ можно посмотреть на Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=a5fmZejWsNQ
Остальные мои работы также можно посмотреть на канале:
https://www.youtube.com/user/ilyatinyakov/featured
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Сроки и стоимость готов обговорить при обсуждении Вашего ТЗ.
Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству!
Опыт работы с 2002 года.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Showreel Motion Design98 просмотров
- Showreel131 просмотр
- Мебель Тиана. Фабрика мебели Лазурит.169 просмотров
- Промо ролик по лайфхакам продаж175 просмотров
- Аэропорт "Храброво"130 просмотров
- Видеоролик для сайта медицинского центра "МЕДиКО"135 просмотров
- Заметки путешественника. Пярну.159 просмотров
- Селяночка96 просмотров
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга