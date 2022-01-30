Мультяшный прибор в 3D, простая анимация

Отрисовать в 3D прибор (см. device1 в референсах).

Минималистичная мультяшная стилистика (см. ref1).

Статичный план, как в device1, на прозрачном фоне (alpha = 0). Освещение ровное.

У прибора имеется выпуклый стеклянный иллюминатор (device2), закрывающийся шторками.

В открытом состоянии за стеклом будет подкладываться изображение, поэтому хотелось бы иметь на альфе блики (как на device3).

На выходе нужно:

1) статичный кадр с открытым иллюминатором и погашенными индикаторами (справа и слева-сверху)

2) статичный кадр с открытым иллюминатором и включенными индикаторами

3) анимация закрытия шторок иллюминатора (1 с.)

4) анимация открытия шторок иллюминатора (1 с.)

Кадр 3840x2160, 30fps, PNG.

В идеале Blender, с последующей передачей проекта.

Референсы: https://disk.yandex.ru/d/I8PsE60I9-taZA