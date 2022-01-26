Изменить онбординги приложения BassBooster

$25
3D-графикаЗакрытнет заявок573 просмотра
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Подробное ТЗ можно изучить по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1VGJtCHWJteZSoRfxuIYT-JFH_2eg_0fsi83oK97tfuk/edit?usp=sharing

Кратко- вставить в онбординги иконки, придать им объем и сделать анимацию

В результате нужно получить файлы gif и mp4

цена 2000

срок день

2 года назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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