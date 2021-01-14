Умею работать в программе 3d max(Corona),substance painter.Выполняю визуализацию интерьеров-экстерьеров и предметную визуализацию
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$57
9 баллов
4 года назад
Светлана выполнила проект в короткий срок и на должном уровне. Мы работой удовлетворены.
Ответный отзыв
Работа с Эльманом прошла хорошо. Рекомендую.
$15
10 баллов
4 года назад
Светлана отлично справилась с задачей! Результат получился выше ожидаемого. Понравилось, что уделяла много внимания даже мелким деталям. И быстро вносила все правки. В результате получилась очень реалистичная кровать и интерьер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с заказчиком,ТЗ было поставлено четко,если появлялись уточнения по работе,то Дмитрий был в доступе и работа быстро продвигалась. С удовольствием поработаю еще раз! Рекомендую!
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#113