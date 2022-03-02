Випускниця Національного універистету "Львівська політехніка". Студентка магістратури Люблінської політехніки факультету "Будівництво та архітектура". Працювала 8 місяців в архітектурному бюро, помічником архітектора. Володію англійською та російською мовами.

Маю знання та вміння щодо виконання архітектурних креслень, 3дмоделювання, розробки архітектурних проектів.

Выпускница Национального университета "Львовская политехника". Студентка магистратуры Люблинской политехники факультета "Строительство и Архитектура". Работала 8 месяцев в архитектурном бюро, помощником архитектора. Владею английским и русским языками.

Имею знания и умения в выполнении архитектурных чертежей, 3дмоделирования, разработки архитектурных проектов.