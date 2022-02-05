Создать 3d модели трёх персонажей

3D-графикаЗакрыт3 заявки745 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать качественные проработанные 3d-модели трёх данных персонажей, прикрепляю изображения. Укажите цену за трёх, покажите что-то похожее из своего портфолио. Всем удачи

2 года назад
ckuf
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад