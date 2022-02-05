Создать 3d модели трёх персонажей

пришлю модель, по ней по тз поправить пару мелочей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать качественные проработанные 3d-модели трёх данных персонажей, прикрепляю изображения. Укажите цену за трёх, покажите что-то похожее из своего портфолио. Всем удачи
- Похожие заказы
- $153D-графика1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $15
пришлю модель, ее нужно исправить, сами правки пришлю в тз3D-графика13 заявокЗакрыт2 года назад
- $7
Нужно сделать 3 d модель памятника по фото. Можно без текстур.3D-графика20 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
3Д Модели изделий3D-графика1 исполнительЗакрыт2 года назад
Ищу художника / дизайнера для отрисовки значка, в стиле как на картинке, которую прилагаю. Цветовые гаммы: белый, синий, фиолетовый. Значок будет печататься на стикерах, печататься как реальный физический значок. Необходимо, чтобы на значке четко читался ...3D-графика4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется нанести текстуры, цвета, несколько надписей и логотипов на уже готовую модель авто в блендере.3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую. Нужно кастомизировать уже найденную модель в блендере в соответствии с моими указаниями (цвет, текстура, надписи и тд)3D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написать плагин экспорта и импорта моделей трасс и коллизии для редактора "3d max" Файлы которые нужно редактировать, принадлежат старой игре FlatOut 2.3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется 3D специалист, для создания, геймплейного- анимационного ролика, в жанре Файтинг. Сражение, двух вымышленных персонажей. Время ролика - 30 сек.3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад