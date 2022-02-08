Сделать рендеры 3х устройств

Ищем человека который сможет создавать модели для домов в SketchUp, полностью рабочие модели, соответствующие проекту для создания с них дальнейшей документации для строительства. Исходные данные: 1) Топография участка (на склоне находится будут дома). 2) Разделения участков и посадка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня,
Есть step модели 3х внешних накопителей данных:
Требуется разработать по 4-6 рендеров в разных положениях в том числе подключенными к ПК(ноутбуку). Качество очень высокое. Примеры положений устройств прикрепил к заказу. Там же есть существующие рендеры устройств.
От вас стоимость и сроки.
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