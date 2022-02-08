Сделать рендеры 3х устройств

Доброго дня,

Есть step модели 3х внешних накопителей данных:

https://autode.sk/34q95xe

https://autode.sk/3ss0T7N

https://autode.sk/3uCLFzG

Требуется разработать по 4-6 рендеров в разных положениях в том числе подключенными к ПК(ноутбуку). Качество очень высокое. Примеры положений устройств прикрепил к заказу. Там же есть существующие рендеры устройств.

От вас стоимость и сроки.