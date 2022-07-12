3d Generalist

Приветствую! Я Иван, тридешник широкого профиля. Имею образование по специальности "Художник компьютерного дизайна" и "Художник станковой живописи".

Могу сделать для Вас:

• High/low poly модели

• Моделирую под 3D печать

• Делаю высокоточные модели по чертежам в САПР Autodesk Inventor

• Создаю фотореалистичные рендеры (предметка, интерьеры), анимации, моушн дизайн в After Efects

Инструменты, которые я использую в работе: 3D Max/Vray, Phtoshop, After Effects, Marvelous designer, Zbrush, Autodesk Inventor.

В свободное от работы время пишу картины маслом и рисую портреты карандашом.

Мой личный сайт http://nikitenko.ivan.tilda.ws/