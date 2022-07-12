3d Generalist
Приветствую! Я Иван, тридешник широкого профиля. Имею образование по специальности "Художник компьютерного дизайна" и "Художник станковой живописи".
Могу сделать для Вас:
• High/low poly модели
• Моделирую под 3D печать
• Делаю высокоточные модели по чертежам в САПР Autodesk Inventor
• Создаю фотореалистичные рендеры (предметка, интерьеры), анимации, моушн дизайн в After Efects
Инструменты, которые я использую в работе: 3D Max/Vray, Phtoshop, After Effects, Marvelous designer, Zbrush, Autodesk Inventor.
В свободное от работы время пишу картины маслом и рисую портреты карандашом.
Мой личный сайт http://nikitenko.ivan.tilda.ws/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Облет земли21 просмотр
- Campari soda15 просмотров
- Корица12 просмотров
- Гостинная30 просмотров
- Стол28 просмотров
- Макаронница27 просмотров
- Детская кровать19 просмотров
- Бокалы17 просмотров
- Бобер11 просмотров
- Устройства для умного дома13 просмотров