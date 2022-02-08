3д макс шкаф

Экзамен в 15:00 по московскому времени (будет продолжаться 1,5 часа). Нужно будет сделать шкаф в 3д максе, подобного рода (картинки).

Выполняется в системе 3D MAX / AutoCAD / Компас. Построить модель предмета интерьера, соблюдая пропорции элементов.

Использование материалов/текстур – обязательно.

Выполнение антуража, использование материалов/текстур – по

желанию.

Мне нужно будет от вас:

- оригинальный файл в 3D MAX / AutoCAD / Компас;

- два экранных скрина предмета:

• 1-й скрин - четыре видовых окна;

• 2-й скрин - 1 окно перспектива или визуализация.

я не особо богата, могу предложить до 1500 рублей за эту помощь..