Требуется создание 3D модели человека в ZBrush.

Экзамен в 15:00 по московскому времени (будет продолжаться 1,5 часа). Нужно будет сделать шкаф в 3д максе, подобного рода (картинки). Выполняется в системе 3D MAX / AutoCAD / Компас. Построить модель предмета интерьера, соблюдая ...
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Здравствуй! Требуется создать 3Д модель человека по фото и видео. Модель требуется в формате совместимом с Cinema 4d (желательно ZBrush).
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