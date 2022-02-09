Требуется создание 3D модели человека в ZBrush

3D-графикаЗакрыт5 заявок629 просмотров
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Требуется создать 3Д модель человека по фото и видео. Модель требуется в формате совместимом с Cinema 4d (желательно ZBrush). 3Д модель нужна для использования в анимации. Желательно со скелетом, для создания анимации движений. Референсы желаемого прикреплены во вложениях

2 года назад
nevermind99
Кир 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад