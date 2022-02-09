Требуется создание 3D модели человека в ZBrush

Требуется создать 3Д модель человека по фото и видео. Модель требуется в формате совместимом с Cinema 4d (желательно ZBrush). 3Д модель нужна для использования в анимации. Желательно со скелетом, для создания анимации движений. Референсы желаемого прикреплены во вложениях