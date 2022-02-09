Нужно создать модель под 3д печать в строгом соответствии с эскизом(пропорции и размеры должны быть соблюдены) и требованиями техзадания. Формат файла .stl
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 3D модель двух Петухов, для анимации в А позе
- Похожие заказы
- $503D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
1 фото - задача 2 фото - пример3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать модель под 3д печать в строгом соответствии с эскизом(пропорции и размеры должны быть соблюдены) и требованиями техзадания. Формат файла .stl3D-графика1 исполнительЗакрыт2 года назад
Нужно создать 3D челевека-коалу. Интересно узать цену3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать 3D коалу. Интересно узнать цену3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуй! Требуется создать 3Д модель человека по фото и видео. Модель требуется в формате совместимом с Cinema 4d (желательно ZBrush).3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
Экзамен в 15:00 по московскому времени (будет продолжаться 1,5 часа). Нужно будет сделать шкаф в 3д максе, подобного рода (картинки). Выполняется в системе 3D MAX / AutoCAD / Компас. Построить модель предмета интерьера, соблюдая ...3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Доброго дня, Есть step модели 3х внешних накопителей данных: https://autode.sk/34q95xe https://autode.sk/3ss0T7N https://autode.sk/3uCLFzG Требуется разработать по 4-6 рендеров в разных положениях в том числе подключенными к ПК(ноутбуку). Качество очень высокое. Примеры положений устройств прикрепил к заказу. Там же есть существующие рендеры ...3D-графика10 заявокЗакрыт2 года назад