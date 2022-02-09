Создание уникального аватара и коллекции NFT!

Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве.

Требования:

- креативный подход к разработке и реализации задачи;

- опыт работы с графическим дизайном более 3 лет;

- быстрое выполнение работы;

- уникальные и неповторимые графические решения, которые не имеют аналогов на рынке NFT

Примеры высококачественных работ подобного плана прикреплены к данной ссылке

Бюджет - 25$ за разработку аватара и 10$ за создание 10.000 коллекции NFT