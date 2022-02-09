Создание 2D / 3D аватара и коллекции NFT!

$125
3D-графикаЗакрыт1 заявка613 просмотров
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Создание аватара и коллекции в NFT пространстве.

Передам проект в руки креативного, опытного, с неординарным стилем, out of the box thinker, работающего быстро и качественно!

Примеры качественных работ прикреплены ниже.

Бюджет: 25$ за создание аватара и 100$ за создание коллекции

2 года назад
toppyc08
Алекс 
32 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад