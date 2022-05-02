Назначение материалов разным областям сетки

Здравствуйте, У меня есть идея аватара и задумки для NFT коллекции. Вы таким занимаетесь? бюджет 125$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модели с разверткой нужно не испортив материалы и наложение текстур различные области обозначить отдельными материалами. В зависимости от моделей, возможно где-то скорректировать сетку под текстуры. Цель - назначать разные настройки для каждой требуемой области сетки. Модели имеют риг и анимацию. Они не должны пострадать как и развертки.
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