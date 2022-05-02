Назначение материалов разным областям сетки

3D-графикаЗавершен5 заявок895 просмотров
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Есть модели с разверткой нужно не испортив материалы и наложение текстур различные области обозначить отдельными материалами. В зависимости от моделей, возможно где-то скорректировать сетку под текстуры. Цель - назначать разные настройки для каждой требуемой области сетки. Модели имеют риг и анимацию. Они не должны пострадать как и развертки.

2 года назад
Prognosist
73 годаМонголия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gurik_
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$50
1 день
UAH
Выполнение задачи на самом высоком уровне. Быстрее оговоренных сроков, все полностью с верификацией, обратной связью. Максимально терпеливо и профессионально. Однозначно рекомендуем заказывать выполнение у мастера своего дела. Сразу говорит что может, что нет. Чего не может сразу на лету изучает! Такое бывает крайне редко! Будем обращаться еще.
Всем советую , хороший человек и работодатель .
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