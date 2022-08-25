3D-дизайн, моделирование и рендеринг, видеопроизводство, фотомонтаж.

Привет, меня зовут Макс. Я 3D-специалист, работающий в Blender.

На данный момент — у меня 3+ года опыта в моделировании, работе с материалами, композитинге, анимации и рендеринге. Кроме того, у меня есть твердые знания в таких программах, как Adobe Photoshop, Adobe After Effects и DaVinci Resolve.

Вы можете посмотреть мои работы на https://dribbble.com/max-y-cgi

Связаться со мной - Telegram: @pinkman133