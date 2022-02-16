Замоделить персонажей в 3D для дальнейшей анимации

Здравствуйте, У меня есть идея аватара и задумки для NFT коллекции. Вы таким занимаетесь? бюджет 125$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Нужен грамотный персонажник
Замоделить и раскрасить 3D персонажей для дальнейшего рига и анимации
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