3d визуализация

С Анастасией, я сделала 3D визуализацию танхауса и проект электрики. Выполненной работой осталась очень довольна, проект получился очень красивый, стильный. Коммуникация была постоянной, Анастасия очень внимательный и добросовестный дизайнер, всегда предлагала много интересных идей, вносила все необходимые правки. Вложилась в сроки с учетом сложившийся ситуации на Украине. Спасибо огромное!