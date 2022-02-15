Макет 3D пола

3D-графикаЗакрыт10 заявок762 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, вы можете такое сделать и какая стоимость работы?

2 года назад
18862302
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Модели для 3д печати

    Для 3d печати необходимо создать по фото и рисункам  модели паровозов , модели для создания керамических изделий , модели для кондитерского производства .

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 3D-макеты этажей офисного центра

    $240

    [b]Важно![/b] Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ, понимающим что нужно сделать по данному заданию. Если есть вопросы - пишите. Еще лучше прислать Ваши аналогичные примеры, или примеры того как сможете сделать. [b]Задача[/b] Нужно ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Назначение материалов разным областям сетки

    Есть модели с разверткой нужно не испортив материалы и наложение текстур различные области обозначить отдельными материалами. В зависимости от моделей, возможно где-то скорректировать сетку под текстуры. Цель - назначать разные настройки для каждой требуемой области ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Моделирование аттракциона

    Добрый день. Необходимо визуализировать модель аттракциона. В идеале, если работа будет выполняться в Cinema 4D, если это будет друга программ, то итоговый формат должен быть fbx. Обязательно с разверткой/текстурами под стандартный рендер cinema, а лучше ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимация моделей

    Дается задача , которая должна быть выполнена в срок - 1 неделя . Оплата от качества работы. Максимальная оплата за работу от 500 до 50000 рублей. Софт не важен , главное экспорт анимации в ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание уникального 2D / 3D аватара и коллекции NFT!

    $125

    Предложу проект креативному, надежному, outside the box thinker, с 3+ опытом работы и с качественным портфолио графическому дизайнеру! Суть проекта заключается в создании уникального, не имеющего аналогов в NFT пространстве аватара и 10К коллекции, которая ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание 2D / 3D аватара и коллекции NFT!

    $125

    Создание аватара и коллекции в NFT пространстве. Передам проект в руки креативного, опытного, с неординарным стилем, out of the box thinker, работающего быстро и качественно! Примеры качественных работ прикреплены ниже. Бюджет: 25$ за создание аватара и 100$ за ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    2 года назад