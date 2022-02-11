Модели для 3д печати

Здравствуйте, У меня есть идея аватара и задумки для NFT коллекции. Вы таким занимаетесь? бюджет 125$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для 3d печати необходимо создать по фото и рисункам модели паровозов , модели для создания керамических изделий , модели для кондитерского производства .
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