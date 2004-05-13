Свободный 3Dшник
Попробую рассказать о себе. 3D художник самоучка. учился чисто на практике. вот решил попробовать этим зарабатывать. Заявки оставляю только на тех заказах, в выполнении которых уверен на 95% (ни в чем нельзя быть уверенным на 100%).
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$8
9 баллов
2 года назад
Очень классно делает, советую! Выполняет очень всё хорошо и по срокам!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Отвечает на все вопросы по заказу.