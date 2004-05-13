Свободный 3Dшник

Попробую рассказать о себе. 3D художник самоучка. учился чисто на практике. вот решил попробовать этим зарабатывать. Заявки оставляю только на тех заказах, в выполнении которых уверен на 95% (ни в чем нельзя быть уверенным на 100%).