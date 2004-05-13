Dimon130

Дмитрий Донченко Dimon130

 
32 годаРоссия/Владикавказ
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Свободный 3Dшник

Попробую рассказать о себе. 3D художник самоучка. учился чисто на практике. вот решил попробовать этим зарабатывать. Заявки оставляю только на тех заказах, в выполнении которых уверен на 95% (ни в чем нельзя быть уверенным на 100%).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
kalivnekit
Никита 
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$8
9 баллов
2 года назад
Сделать как бутылка крутиться вокруг!
Очень классно делает, советую! Выполняет очень всё хорошо и по срокам!
Отличный заказчик. Отвечает на все вопросы по заказу.
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