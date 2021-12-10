GoldStoner

Владимир GoldStoner

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Занимаюсь фрилансом около года:)

Копирайтер

  • Наполнение корпоративного блога статьями.
  • Ежедневная публикация текстов.
  • Корректорская работа.
  • Составление ответов к комментариям.
Веб-мастер

  • Корректировка и правка шаблонов CMS.
  • Верстка макета.
  • Дизайнерское оформление сайта.
  • Подбор и размещение контента.
  • Продвижение ресурса.
Навыки фрилансера

  • Адаптивная верстка сайта.
  • Графические редакторы.
  • Языки программирования (Python, C).
  • Администрирование сервера.
  • Работа с трафиком.
PythonВерстка сайтаАдаптивная верстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Ustas1945
Юрий 
44 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
8 баллов
2 года назад
3д визуализация с чертежами , купольной и арочной конструкции.
Выполнил рекомендую
Чертежы всегда были неточные, и нужно было уделять много времени на исправления, по поводу оплаты - вопросов ноль, все в срок.
Ответный отзыв
alexbelkevich
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Убрать элемент с фотографий
Все отлично и уложился в сроки :) обязательно обращусь ещё :)
Чёткое тз, деньги получил сразу же, приятный заказчик:)
Ответный отзыв
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$6
10 баллов
2 года назад
Фон у фото убрать
Спасибо, очень быстро и талантливо!
Хороший заказчик, проверенный временем) Чёткое тз и быстрые ответы, приятно было работать.
Ответный отзыв
marisha2131
Марина 
34 годаБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Транскрибация видео
Все сделано согласно тз, полностью и даже быстрее срока. Спасибо.
Рекомендую данного заказчика, все прошло быстро и чётко, приятно иметь дело с таким человеком.
Ответный отзыв
levos
Лев 
45 летИзраиль
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$118
10 баллов
2 года назад
Обтравка на прозрачность PNG
Отличная работа! Будем сотрудничать
Хороший заказчик, рекомендую всем, приятно иметь с ним дело.
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