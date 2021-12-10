Занимаюсь фрилансом около года:)
Копирайтер
- Наполнение корпоративного блога статьями.
- Ежедневная публикация текстов.
- Корректорская работа.
- Составление ответов к комментариям.
- Корректировка и правка шаблонов CMS.
- Верстка макета.
- Дизайнерское оформление сайта.
- Подбор и размещение контента.
- Продвижение ресурса.
- Адаптивная верстка сайта.
- Графические редакторы.
- Языки программирования (Python, C).
- Администрирование сервера.
- Работа с трафиком.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
2 года назад
Выполнил рекомендую
Ответный отзыв
Чертежы всегда были неточные, и нужно было уделять много времени на исправления, по поводу оплаты - вопросов ноль, все в срок.
$10
10 баллов
2 года назад
Все отлично и уложился в сроки :) обязательно обращусь ещё :)
Ответный отзыв
Чёткое тз, деньги получил сразу же, приятный заказчик:)
$6
10 баллов
2 года назад
Спасибо, очень быстро и талантливо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, проверенный временем) Чёткое тз и быстрые ответы, приятно было работать.
$5
10 баллов
2 года назад
Все сделано согласно тз, полностью и даже быстрее срока. Спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика, все прошло быстро и чётко, приятно иметь дело с таким человеком.
$118
10 баллов
2 года назад
Отличная работа! Будем сотрудничать
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую всем, приятно иметь с ним дело.