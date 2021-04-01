Vi_Nik

Виктор Vi_Nik

 
55 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Инженер-механик, инженер-исследователь

Инженер-механик, инженер-исследователь. Выполняю заказы производственников, научных сотрудников, соискателей, аспирантов, студентов и учащихся.

Опыт работы: более 25 лет.

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Ruslan78
45 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
2 года назад
Доработка проекта печатной платы согласно плате в приложении
все супер
Сотрудничаем не первый раз. Четкая постановка задачи, практически всегда онлайн для уточнения вопросов по проекту. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ruslan78
45 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$375
10 баллов
3 года назад
Из PDF развоести печатную плату
Большое спасибо за профессиональную работу! Всё ввполнено на высоком качестве.
Руслан: - четко ставит задачу, описывая ожидаемый результат; - практически всегда на связи, дает полные обоснованные комментарии для внесения коррекций в заказ; - стиль оплаты: "сразу как выполнено". Рекомендую для всех, кто ожидает конструктивного сотрудничества.
Ответный отзыв
shteyns
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
3 года назад
Чертж в автокаде
Все качествено,как всегда
Не первый раз сотрудничаем. Если коротко: Александр - человек с деловым подходом.
Ответный отзыв
shteyns
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
3 года назад
Чертёж
Как всегда, все хорошо
Как обычно: практически мгновенная разблокировка денег. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
shteyns
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
3 года назад
Робота в autocad
Все,быстро, качествено)
Четкая постановка задачи. Практически мгновенное разблокирование оплаты.
Ответный отзыв