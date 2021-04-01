Инженер-механик, инженер-исследователь
Инженер-механик, инженер-исследователь. Выполняю заказы производственников, научных сотрудников, соискателей, аспирантов, студентов и учащихся.
Опыт работы: более 25 лет.
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$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
- Дозатор округлых тел379 просмотров
- Начертательная геометрия457 просмотров
- Чертежи общего вида, сборка, деталировка.452 просмотра
- Задачи по начертательной геометрии505 просмотров
- Задачи по начертательной геометрии614 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Сотрудничаем не первый раз. Четкая постановка задачи, практически всегда онлайн для уточнения вопросов по проекту. Рекомендую.
$375
10 баллов
3 года назад
Большое спасибо за профессиональную работу! Всё ввполнено на высоком качестве.
Ответный отзыв
Руслан: - четко ставит задачу, описывая ожидаемый результат; - практически всегда на связи, дает полные обоснованные комментарии для внесения коррекций в заказ; - стиль оплаты: "сразу как выполнено". Рекомендую для всех, кто ожидает конструктивного сотрудничества.
$6
10 баллов
3 года назад
Все качествено,как всегда
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаем. Если коротко: Александр - человек с деловым подходом.
$2
10 баллов
3 года назад
Как всегда, все хорошо
Ответный отзыв
Как обычно: практически мгновенная разблокировка денег. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
3 года назад
Все,быстро, качествено)
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Практически мгновенное разблокирование оплаты.