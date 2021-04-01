Руслан: - четко ставит задачу, описывая ожидаемый результат; - практически всегда на связи, дает полные обоснованные комментарии для внесения коррекций в заказ; - стиль оплаты: "сразу как выполнено". Рекомендую для всех, кто ожидает конструктивного сотрудничества.