Дизайн онлайн кинотеатра

$150
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок233 просмотра
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Нужен дизайн для онлайн кинотеатра, если нет опыта работы с дизайном кино тематик, большая просьба не предлагать на рассмотрение ваши заявки. Цена до 150$. Нужно нарисовать только главную страницу.

10 лет назад
Maks545
Максим 
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
год назад
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