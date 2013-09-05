Требуется разработать дизайн страницы заказа персонализированного продукта в рамках существующего дизайна сайта.

Страница заказа имеет много различных полей, выпадающих меню, вариантов выбора, при которых меняются и другие элементы. Важно подойти к задаче не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения юзабилити, чтобы пользователю было наглядно и удобно осуществлять заказ. Например, большую часть переключателей, с помощью которых выбирается поле из списка, нужно превратить в картинки.

Подробности и текущий вид страницы заказа со всеми опциями личным сообщением.