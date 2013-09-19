Нарисовать мобильную версию сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок162 просмотра
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Добрый день!

Имеется сайт vsewomens.ru

Хотим сделать мобильную версию этого сайта. Нужен дизайн.

Кто сможет сделать, оставляйте заявки здесь.

Спасибо

10 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ga2team
Артем 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Заказывал у Артема создания мобильной версии сайта. Артем сделал все от и до, под ключ. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Приятно было сотрудничать в очередной раз, сотрудничеством доволен! Рекомендую как хорошего заказчика!!!
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